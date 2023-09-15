CHP’li Ali Öztunç, Özgür Özel’in istifasını istiyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel için “Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir” dedi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

Özel’in adaylığını açıklamasının ardından CHP Kahramanmaraş Milletvekili ali Öztunç, Twitter’dan şunu yazdı: “Sayın Özgür Özel’e başarılar diliyorum. Genel başkan adaylığı her CHP’linin hakkıdır. Ancak Genel Başkan adına Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir. Grup başkanlığından istifa ederek yarışmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.”