Charles Dickens’ın şifresini çözmek ödül getirdi

Britanyalı yazar Charles Dickens’ın ‘şifresini çözen’ araştırmacılar ödül aldı.

Claire Wood. Fotoğraf: BBC

Leicester Üniversitesi’nde görevli Claire Wood, Dickens’ın ‘Tavistock Mektubu’ adlı metinde kullandığı, kendisine has stenografinin çözülmesi için dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerden ve kamuoyundan yardım istemişti.

‘Dickens şifresi’ adlı projeye halktan ve akademisyenlerden oluşan 1000’i aşkın kişi destek verdi. Dickens’ın el yazısı metnindeki stenografiyi, akademisyenlerin deyişiyle şifreleri çözmek için harcanan emeğe değdi.

1812’de doğan, 1870’te ölen yazarın, ‘şeytanın el yazısı’ diye isimlendirdiği stenografiyle yazılan Tavistock Mektubu’nun içeriğinin anlaşılması Leicester Üniversitesi ve işbirliği yaptığı İtalya’daki Foggia Üniversitesi’ne yılın araştırma projesi dalında Times Higher Education Ödülü getirdi. Kısa adı ‘THE’ olan ödül, Britanya’da, yüksek eğitim kurumlarına verilen en prestijli ödüllerden biri.

Jüri, projenin ilham verici olduğunu açıklarken, ödülü alan Wood, Dickens şifresi takımı adına bu ödülü almaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.