Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götüren avukat tutuklandı

Kocaeli’de cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım’da Kocaeli 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde avukat B.O.U.’nun görüş sırasında hükümlüye uyuşturucu verdiği tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre şüpheli avukatın ev ve işyerinde yapılan aramada, bir kök sökülmüş, bir kök saksıda dikili iki Hint keneviri, 1,65 gram marihuana, kurusıkı tabanca ve altı fişek bulundu.

Gözaltına alınan B.O.U, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.