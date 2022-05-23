Çevre için 37 saat aralıksız yüzdü

Britanyalı çevre aktivisti Oly Rush (37), Britanya’nın denizaşırı topraklarından Grand Cayman’ın çevresinde yüzerek ‘tur attı’ ve bağış topladı.

Oly Rush. Fotoğraf: BBC

Britanya’da, Dorset’te yaşayan Rush, Karayip Denizi’ndeki adanın çevresini başka deyişle 59,3 millik mesafeyi 36 saat 59 dakika tamamladı.

Bir Karayip adasının çevresinde durmadan yüzen ilk isim olduğu belirtilen Rush, hayatının en zor işini başardığını söyledi: ”Bazı anlarda okyanus beni yutsun istedim. Özellikle akıntı olan yerlerde yüzmek çok zor oldu. Ama ucunda çevre için destek sağlamak olması beni motive etti ve başardım.”

Denizden çıktıktan sonra kontrol için ambulansla hastaneye götürülen Rush, ‘Plastic Free Cayman’ (Plastiksiz Planet) ve ‘Project Planet’ adlı dernekler için yüzdü ve internet üzerinden başlatılan kampanyada toplanan para 18 bin sterlini (357 bin 905 lira) geçti.

Geçen yıl ağustos ayında denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Wight Adası’nın çevresinde yüzen Rush, bir sonraki hedefinin ne olduğuna henüz karar vermediğini söyledi.