Çevre halkının çok sevdiği ayıyı öldüren polis açığa alındı

ABD’nin Connecticut eyaleti sınırlarındaki Newtown’da kasaba halkının çok sevdiği ayı ‘Bobbi’yi öldüren polis açığa alındı.

Footğraf: Facebook

İki yavrusu bulunan Bobbi, 12 Mayıs’ta bir özel mülkte vurularak öldürüldü.

Polisin dünkü açıklamasında, ”Görevde olmayan bir polisimizin geçen hafta Newton’da, bir ayının ölümüne karıştığını biliyoruz. Soruşturma başlatıldı. Sona erene kadar polisi açığa aldık” dendi.

Polisin adı açıklanmazken kulağındaki numaradan Bobbi olduğu tespit edilen ayının vurulduğu yerin polisin evi mi başka bir özel mülk mü olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Connecticut’ta ayıları öldürmek kendini savunma amaçlı olmadığı takdirde yasak. Eyalette nadiren ayı saldırıları kayda geçiyor.

Bobbi’nin iki yavrusu bir rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yavruların New Hampshire eyaletindeki Kilham Ayı Merkezi’nde yeni yuvalarına alışmaya çalıştıkları, anneleri öldüğü için civarda yaşayanların da onlara ilgi gösterdiği belirtildi.