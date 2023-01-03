Fransa’nın prestijli film ödüllerinden César Ödülleri Akademisi, ‘cinsel suçlardan’ hakkında soruşturma açılan kişilerin 25 Şubat’ta düzenlenecek törene katılamayacaklarını duyurdu.

César Ödülleri’ne ‘cinsel taciz suçluları ve şüphelileri’ katılamayacak

The Guardian gazetesinin AFP haber ajansından aktardığına göre, Akademi’nin kararı, 25 yaşındaki oyuncu Sofiane Bennacer hakkında ‘tecavüz’ ve ‘şiddet’ suçlamasıyla soruşturma açıldığının ortaya çıkmasının ve bunun protesto endişelerini beraberinde getirmesinin ardından geldi.

Suçlamaları reddeden 25 yaşındaki oyuncu, ‘Les Amandiers’ (Tiyatro Okulu) filmindeki rolüyle ödülün güçlü adaylarından biriydi.

Sofiane Bennacer (Reuters)

César Ödülleri Akademisi’nin kararında, Roman Polanski’nin en iyi yönetmen ödülünü aldığı 2020 yılındaki ödül töreninde düzenlenen protestolar da etkili oldu. Polanski, 1970’li yıllarda bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle mahkum olmuştu.

Mağdurlara saygı için

Bu bağlamda bir açıklama yapan Akademi, ‘şiddet, özellikle de cinsel veya cinsiyetçi şiddet’ suçlamasıyla ceza alma ihtimali olan kişilerin şubat ayında düzenlenecek törene katılamayacağını açıkladı. Akademi bu kararı ‘mağdurlara saygı için’ alındığını belirtti.

Öte yandan, Tiyatro Okulu’nun yönetmeni Valeria Bruni-Tedeschi, Bennacer hakkındaki ‘cinsel saldırı’ suçlamalarını ‘medya linci’ olarak tanımladı. Instagram hesabından açıklama yapan Bruni-Tedeschi, filmin yapımcılarının çekimler sırasında oyuncu hakkındaki iddialardan haberdar olduklarını söyledi: “Fakat ben onlara bu dedikoduların beni durdurmayacağını ve filmi o olmadan yapmayı düşünemediğimi söyledim.”

Akademi, cinsel suçlardan yargılanan veya bu suçlardan hüküm giyen kişilerin önümüzdeki yıllarda verilecek ödüllerden ve düzenlenecek ödül törenlerinden tamamen men edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir karar vermedi. Söz konusu kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.