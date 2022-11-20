Çançiçeğigillerin ‘Adıyamanlısı’ keşfedildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çançiçeğigillere ait, ‘Campanula adiyamanensis’ ya da Türkçe adıyla ‘Adıyaman çançiçeği’ olarak isimlendirilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

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Yeni bitki türünü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün doktora öğrencisi Şener Özcan keşfetti.

Ege Üniversitesi’nin açıklamasına göre Özcan, saha çalışması sırasında Sugözü Kanyonu’ndan topladığı çan çiçeğinin yeni bir tür olabileceği düşüncesiyle Prof. Dr. Yıldırım’a örnekleri gönderdi.

Yıldırım, örnekler üzerinde yaptığı morfolojik çalışmalar sonucu bitkinin şu ana kadar dünyada keşfedilmemiş yeni bir tür olduğu kanısına vararak Özcan’la türün tanımlanması için çalışmalara başladı.

Özcan ve Yıldırım’ın yürüttüğü çalışma sonucu hazırlanan makale, Finlandiya kökenli ‘Annales Botanici Fennici’ isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Dünyada 420 türü var

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım, dünyada çan çiçeklerinin 420 civarında türü olduğunu ve bunun 131’inin Türkiye’de bulunduğunu belirtti.

Yıldırım, “Ülkemiz çan çiçekleri için önemli gen merkezlerinden birisidir. Bu çalışmayla çançiçeği sayısı 132’ye yükseldi ve bunun 69’u ülkemizin endemiğidir” dedi.

Sağlığa faydalı olduğuna dair çalışma yok; yitirmeyelim

Sugözü Kanyonu’ndaki kanal genişletme çalışmalarının 200 birey kadar tespit edilen bu bitkinin gelişim alanına zarar verdiğini vurgulayan Yıldırım, yöre halkının yapraklarını sağlığa faydalı olduğu inancıyla tükettiğini anımsatarak şu bilgileri paylaştı:

“Bu bitkinin sağlık açısından yapraklarının herhangi bir hastalığa karşı kullanılacak içeriğe sahip olduğuna dair çalışma yok. Aynı zamanda çok lezzetli bir tadı da yok. Adıyaman çançiçeğinin dünyada sadece Sugözü Kanyonu’nda olduğu dikkate alınarak bu türün neslinin devam etmesi için yöre halkı ve yerel yönetimin sahip çıkması, zarar vermemesi ve koruması önem arz ediyor. Bu bitkimizi yitirmeyelim, hep beraberce koruyalım bu doğa mirasını.”