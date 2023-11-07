Can Ataklı: Yerel seçimlerin ana saldırı teması yine ‘CHP teröristlerin hizmetinde’ yalanıyla yürütülecek

Genel seçim öncesi Erdoğan muhalefeti sadece Kılıçdaroğlu üzerinden hedef almıştı. Temel söylem CHP’nin dolayısıyla Millet İttifakı’nın teröristlerden destek aldığı yönündeydi. CHP listelerini Kandil Dağı’ndaki teröristlerin yaptığını söyledi Erdoğan bununla da yetinmeyip sahte video yayınlanmasına bile sesini çıkarmadı hatta destek oldu. Bu söylem ne tuhaftır kamuoyunda karşılık buldu ve toplumun bir kesimi “teröristlere destek olduğu gerekçesiyle” CHP’ye ve Millet İttifakı’na oy vermekten kaçındı.

Erdoğan yıllarca Kılıçdaroğlu’ndan “Bay Kemal” diye söz etti ve hep aşağılamaya çalıştı. Şimdi CHP’de yönetim değişti. Ama Erdoğan aynı yerde duruyor. “Aralarında fark yok, ikisi de aynı” dedi kurultay sonucunu öğrendikten sonra. “Terörle iş birliği” söylemi ise aynen sürüyor. Saray yazarları hiç utanmadan Özgür Özel’e Kandil’in destek olduğunu bile yazdılar dün. Belli ki yerel seçimlerin ana saldırı teması yine “CHP teröristlerin hizmetinde” yalanı ile yürütülecek.

Can Ataklı’nın yazısı