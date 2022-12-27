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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Paris’teki dehşet görüntüler AKP’lileri pek ‘sevindirik’ yaptı

Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin bulunduğu sokakta 69 yaşındaki bir Fransız ırkçı “Avrupalı olmadığını düşündüğü” kişilere rastgele ateş açtı, olayda üç kişi yaşamını yitirdi biliyorsunuz.

Bunun üzerine Paris’te ve Marsilya’da PKK militanı olduğu anlaşılan kişiler gösteriler yaptı.


Bu gösterilerde pek çok araba yakıldı, çevredeki binalarda ciddi hasarlar oluştu.

Bu olayların Türkiye’deki yansımaları Fransa’dan çok farklı oldu.

Çünkü Paris’teki dehşet görüntüler bizim AKP’lileri ve yandaşlarını pek sevindirik yaptı.

Bazı bakanlar ve AKP sözcüleri “Erdoğan yıllar önce Fransa’yı uyarmıştı. ‘Yılan besliyorsunuz’ demişti. Şimdi Paris terörle tanıştı, şimdi görsünler günlerini” içerikli açıklamalar yaptılar.

Can Ataklı’nın yazısı

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