Can Ataklı: Bir günde ne değişti?

Hükümetin gönderdiği memurlar ve askerler topluca el kaldırarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği toplu ulaşıma “zorunlu zam” talebini reddetmişti.

Aynı heyet bir gün sonra bu kez olağanüstü toplandı ve yüzde 40 zam kararı aldı.

Bir günde ne değişti de sarayın memurları zam kararına el kaldırdı bu kez?

Ben söyleyeyim.

İstanbul halkına yine gözdağı verildi.

Muhtemel bir baskın seçimde İstanbul’un başına ne geleceği gösterildi.

İstanbul halkına “Başkan bizden olmayabilir ama hem Meclis hem de yetkili kurullar bizim emrimizde, yarın Başkan’ı görevden bir alırsak ne yapacaksınız?” deniyor.

Can Ataklı’nın yazısı