Can Ataklı: AKP-MHP koalisyonu yüzde 40’ı zar zor aşıyor

Artık yılın son haftasına girdik.

Bir süre önce “Aralık ayının sonuna gelmeden yeni anket yayınlamak ve yorumlamak istemiyorum” demiştim.

Üst üste yapılan anketler hem kafa karıştırıyor hem de araya sarayın trollerinin soktuğu belirsiz anketler kirlilik yaratıyor.

Ancak bu bir buçuk ay içinde şunu gördüm; Saray anketçileri ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar AKP’yi ve Erdoğan’ı sevindirecek sonuçlara bir türlü ulaşamıyorlar.

Bugün artık yeni bir anketten söz etmek istiyorum.

Mehmet Ali Kulat’ın başkanlığını yaptığı MAK şirketinin son anketi pazar akşamı Tele1’de açıklandı.

Kulat anketinden çıkan sonucu açıklarken AKP-MHP koalisyonunun yani Cumhur ittifakının ancak yüzde 43’e çıkabildiğini söyledi.

MAK’ın sonuçlarına göre 6’lı masanın oyu ise yüzde 45’lerde.

Can Ataklı’nın yazısı