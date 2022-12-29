Can Ataklı: 1 trilyon dolar hayali 24 saat bile sürmedi

Ülkemizde petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının bulunması ve hizmete sunulması için çalışmalar çok olumludur ve mutlaka desteklenmelidir.

En son bulunduğu söylenen doğalgaz rezervleri hepimizi sevindirmiştir ve sevindirmelidir.

Burada karşı çıkılan doğalgaz rezervlerinin bulunması ve bunların hizmete sunulması için yatırım yapılması değil, bunların sırf seçim kazanmak amacıyla abartılması, halkın kandırılmasıdır.

AKP genel başkanı Karadeniz’de son olarak 58 milyar metreküplük bir rezervin bulunduğunu, bugüne kadar yapılan sondajlarda bulunan rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Burada kadar çok güzel. Ancak bu rezervin uluslararası piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bu hem yanlış bilgi hem de halkın kandırılması anlamına geliyor. Saray ve medyası 1 trilyon dolarlık doğalgaz balonunu manşetlere taşıdı. Ama bu balon 24 saat içinde söndü. Bir gün önce “1 trilyon Dolarlık doğalgaz” manşetleri atan gazetelerde ertesi gün bununla ilgili tek satır yoktu. Çünkü kalem kâğıdı alan herkes hesabı yapınca gerçeği gördü.

Can Ataklı’nın yazısı