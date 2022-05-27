‘Cadılık’la suçlanan kadın 329 yıl sonra ‘affedildi’

ABD’nin Salem kentinde, 17’nci yüzyılda kurulan Salem Cadı Mahkemeleri’nde yargılanıp idama mahkum edilen bir kadın 329 yıl sonra ‘affedildi.’

Mahkemede yargılanıp idam edilenlerin anısına isimleri yazılı. Fotoğraf: www.hauntedhappenings.org

1693 yılında, 22 yaşındayken ‘cadılık’ yaptığı gerekçesiyle yargılanıp suçlu bulunan Elizabeth Johnson Jr., dün Salem’in sınırlarında olduğu Massachusetts eyaletinde ‘aklandı.’

Johnson Jr., idam edilmemişti ancak haksız yere ‘cadılık’la suçlanıp idam edilen diğer isimler gibi affedilmemişti.

Geçen yıl dosyası yeniden açıldı. Johnson Jr.’ın affedilmesi için gereken yasal düzenleme Senatör Diana DiZoglio’nun öncülüğünde yapıldı.

DiZiglio, ”Hiçbir şey Elizabeth gibi kurbanların yaşadıklarını değiştiremez ama en azından kamuoyu nezdinde onların saygıyla anılmasını sağlar” dedi.

Johnson Jr.’ın söz konusu mahkemede yargılanıp aklanan son isim olduğu belirtildi.

Yüzlerce kişi ‘cadılık’la suçlanmış, 19 kişi asılarak idam edilmişti. Bir kişi de taşlanarak öldürülmüştü.