Burhanettin Duran: Macaristan seçimleri bizdeki muhalefetin çelişkisini göz önüne getirdi

Önümüzdeki dönemde Macaristan örneğinden yola çıkarak “seçilebilecek aday tartışması” yeniden yoğunlaşır ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığı aleyhine kullanılırsa şaşırmam. Bu itibarla İmamoğlu’nun “CHP’nin ve benim adayım Kılıçdaroğlu” açıklamasını sahneden çekilmek olarak görmüyorum. Son günlerin yaygın tabiriyle yeniden konumlanma. İmamoğlu’nun 2023 seçimleri için aday olma şansını daha dolaylı söylem ve taktiklerle denemeye devam etmesini bekliyorum. Cumhurbaşkanı seçilme hayalini 2028’e erteleyebileceği görüşüne katılmıyorum. O tarih için siyasi plan yapan çok isim var ve altı yıl içinde çok şey değişir.

Macaristan seçimlerinin sonucu bizdeki muhalefetin sistem- aday çelişkisini yeniden göz önüne getirdi. 6’lı masadaki genel başkanlar iki sistem önerisi getirmek ve buna uygun bir ortak aday bulmak durumundalar. 2023 seçimleri için alternatif bir cumhurbaşkanlığı sistemi önerisi ve sonrası için de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi. İkincisi için bir öneri getirdiler ancak yeterli ilgiyi görmedi. Zira seçmen belirsizlik değil netlik ister. Asıl merak edilen nasıl bir cumhurbaşkanlığı sistemi önerecekleri.

Burhanettin Duran’ın yazısı