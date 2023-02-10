Burhanettin Duran: Kılıçdaroğlu’nu bu kadar erken beklemiyordum

Daha önceki afetler sırasındaki yaklaşımından hareketle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun deprem sonrası “Kötü yönetiyorsunuz, yönetemiyorsunuz” eleştirisini bekliyordum.

Birkaç gün sonra da daha sert bir üslup ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alacağını da tahmin ediyordum.

Hiç değilse ilk günlerde milletimizin acısına saygı duyarak partizanca davranmamasını umuyordum.

Ancak enkaz altındaki canları kurtarmak için milletçe seferber olduğumuz ikinci günde bu kadar yıkıcı bir dille konuşması ciddi biçimde üzücü ve yaralayıcıydı.

Burhanettin Duran’ın yazısı