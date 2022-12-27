Burhanettin Duran: Kılıçdaroğlu, Akşener’in Yavaş hamlesini de savuşturabilecek noktada

Masadaki birinci partinin genel başkanı olarak CHP adına kendi ismini önerebilme konumunu pekiştiren Kılıçdaroğlu, Akşener’in olası Yavaş ismini öne çıkarma hamlesini de savuşturabilecek bir noktada. Akşener’in pes etmesi beklenmese de Yavaş ismini vurgulaması pek etkili olmayacaktır. “Kardeşin İmamoğlu’nu ne çabuk unuttun” eleştirisi güvenilmezlik yaftası ile seslendirilir. Akşener’in oyun değiştirici hamlesi ancak kendi adaylığını öne çıkarması ile olabilir. Onu da çok erken bir imkân olarak harcadığını şimdilerde düşünüyor olmalı.

Burhanettin Duran’ın yazısı