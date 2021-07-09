Bu tuvaleti kullananlar dijital para kazanıyor

Güney Kore’de geliştirilen özel bir tuvaleti kullananlar, dışkılarıyla kitap, meyve ya da kahve kazanabiliyor. Hatta tuvaleti kullanan öğrenciler, ‘Ggool’ adı verilen 10 adet dijital para birimi ile ödüllendiriliyor.

Using a toilet can pay for your coffee or buy you fruit at a university in South Korea, where human waste is being used to help power a building https://t.co/TVqs2cepaB pic.twitter.com/3FOTqz8uc6 — Reuters (@Reuters) July 9, 2021

Reuters’in bildirdiğine göre, Korece bal anlamına gelen Ggool ile kampüste içindeki kırtasiye ürünleri ya da meyve almak için kullanılabiliyor.

Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki profesörler tarafından geliştirilen cihaz, insan dışkısındaki metanı enerjiye dönüştürüyor.

BeeVi adı verilen çevreci tuvalet, dışkıları vakum pompası aracılığıyla yeraltına yerleştirilen bir tanka gönderiyor. Böylelikle su tasarrufu da sağlanıyor.

Vakumla tankta biriken dışkı ayrıştırılarak ortaya metan gazı çıkarılıyor ve buradan binaya elektrik verilerek bir tür güç kaynağına dönüşüyor.

Çalışmayı yürüten Dr. Cho Jae-weon, ”İnsan dışkısı enerji üretimi açısından değerli olduğunu göstermek istedik. Bir insanın günde dışkıladığı miktar ile bir araba yaklaşık 1,2 kilometre yol gidebilir” dedi.

Reuters’a konuşan bir doktora öğrencisi, çalışma nedeniyle dışkıyı artık bir ‘hazine’ olarak gördüğünü söylerken ”Artık yemek yerken bile dışkıdan bahsedip alabileceğim kitapları düşünüyorum” dedi.