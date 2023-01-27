Bu hafta altı film vizyonda: ‘Panik atak’ nöbetleri geçiren Çizmeli Kedi bize ne anlatıyor?

Sinemalarda bu hafta ikisi yerli altı film vizyonda. Dokuz canının sekizini acımasızca harcayan Çizmeli Kedi’nin ‘ölüm korkusu’ ile çıktığı yolda yaşadığı maceralar beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Dokuz canının sekizini acımasızca harcayan Çizmeli Kedi’nin ölüm artık ensesinde. Kaybettiği canlarını geri almak için eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty ve köpek Perrito ile birlikte efsanevi Dilek Yıldızı’nı bulmak için Kara Orman’a doğru destansı bir maceraya çıkan Çizmeli Kedi’nin ‘ölüm korkusu’ ile baş başa kalması ‘panik atak’ nöbetlerini beraberinde getiriyor.

Bu kez sadece çocuklara yönelik değil yetişkinlere de hitap eden ‘Çizmeli Kedi: Son Dilek’ filmi yanımızdakilerin değerini bilmeyi ve birlik olabilmeyi ancak bu sayede hayatta güçlü kalınabileceğinin mesajını veriyor.

Yönetmen koltuğunda Januel P. Mercado ve Joel Crawford’un oturduğu filmi Antonio Banderas, Salma Hayek ve Harvey Guillen seslendiriyor.

Demir Kadın: Neslican

Kansere karşı verdiği mücadeleyle bir çok kişiye ilham olan Neslican Tay’ın hikayesinin anlatıldığı filmde, Neslican’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Uçak

Gerard Butler ve Mike Colter’in başrollerini paylaştığı ‘Uçak’, gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı, savaş alanına dönmüş bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance’in yardım istediği kişi, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare olur.

Maskeli Balo

Yönetmenliğini Nicolas Bedos’un üstlendiği ‘Maskeli Balo‘, bir kaza sonucu kariyeri sonlanan bir dansçının, Fransız Riviera’sında geçimini sağlayan eski bir sinema yıldızıyla tanışmasının ardından değişen hayatına odaklanıyor.

Ainbo: Amazon’da Büyük Macera

Amazon’un kalbinde yaşayan genç ve cesur bir kız Ainbo’nun, yaşadığı cennet ormanın yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle hayvan dostlarıyla yuvasını korumak için giriştiği macerayı işliyor.

İfrit-i Cin

Ertuğrul Yüreklikul’un yönettiği ‘İfrit-i Cin’, haftanın yerli korku filmi olarak beyazperdedeki yerini alacak.