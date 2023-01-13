Bu hafta altı film vizyonda: Dünya hüzünlü bir eşeğin gözlerinden nasıl görünür?

Sinemalarda bu hafta üçü yerli altı film vizyonda. Polonya’nın Oscar adayı seçilen, hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini anlatan Aİ (EO) beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

EO – MUBI

Aİ (EO)

Polonyalı usta sinemacı Jerzy Skolimowski’nin yedi yıl aradan sinemaya dönüşünü müjdeleyen dram filmi Aİ (EO), ‘hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini’ sinema perdesine aktarıyor.

Polonya’da bir sirkte doğan Aİ’nin başkahramanı hayat yolunda hem iyi hem kötü insanlarla karşılaşıyor; kader onu hem felaketlerle hem sınırsız mutlulukla sınıyor, ancak o her şeye rağmen masumiyetini hiç kaybetmiyor. Skolimowski’nin bugüne dek kendisini ağlatabilen tek film olan Robert Bresson’un 1966 klasiği ‘Au Hasard Balthazar / Rastgele Balthazar’dan esinlendiği Aİ, Polonya’nın Oscar adayı olarak açıklandı.

Megan (M3GAN)

Megan (M3GAN)

Yönetmenliğini Gerard Johnstone’nin yaptığı yabancı korku filmi Megan, bir oyuncak şirketinde çalışan zeki robotikçi Gemma’nın başından geçenleri anlatıyor. Yapay zekayı kullanarak insan gibi hareket edebilen oyuncak bebek Megan’ı geliştiren Gemma, 8 yaşındaki yeğeni Cady’e bakması için Megan prototipini Cady ile eşleştiriyor. Ama onun bu hatalı kararı akıl almaz sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Servet Operasyonu

Servet Operasyonu

Guy Ritchie ile Jason Statham’ı bir kez daha bir araya getiren Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de guerre), dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesini anlatıyor.

Çekimlerinin büyük bir kısmı Antalya’da gerçekleştirilen filmde Jason Statham’a Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’ın eşlik ettiği filmde ayrıca, Türk oyunculardan Kaan Urgancıoğlu, Bestemsu Özdemir ve Tim Seyfi rol alıyor.

İllegal Hayatlar

İllegal Hayatlar

Sosyal medyada ‘Röportaj Adam’ olarak bilinen, Youtuber Mahsun Karaca’nın başrolünde oynadığı İllegal Hayatlar, kaçak bir kumarhanenin sahibi olan Mahsun’un eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Kumarhanesine yapılan polis baskınlarını önlemekte zorlanan Mahsun, bu baskınlarla baş edebilmek için sahte bir siyasi parti kurmaya karar veriyor. Siyasi partinin diğer insanlardan çok fazla ilgi görmesi üzerine Mahsun, kendini politika dünyasının ortasında buluyor.

Mor ve Ötesi stadyum konseri

Tamiri Mümkün

Alternatif rock grubu Mor ve Ötesi’nin, 28 Mayıs 2022 tarihinde BJK İnönü Stadyumu’nda verdiği ve 35 bin seyircinin katıldığı tarihi konser film oldu. Recep Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği konser filmi, konseri kaçıranları tarihi geceye götürürken, unutamayanlara da o anları yeniden yaşatacak.

Ammar 3: Cin Kabilesi

Ammar 3: Cin Kabilesi

Ammar 3: Cin Kabilesi, sevdiği çocuğu elde etmek isteyen yirmi yaşındaki Zemherin’in hikayesini işliyor. Arkadaşı Şule ile birlikte Ammar cinlerinden yardım alarak büyü yaptıran Zemherin, cinlerden istediği şeyi alıyor. Fakat cinler bu büyüyü yaparken, herkesin hayatını içinden çıkılmaz koca bir kâbusa çeviriyor.