Bu hafta altı film vizyonda: Çağan Irmak’ın baba-kız hikayesi ‘Sevda Mecburi İstikamet’ beyazperdede

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli altı film vizyona girdi. Çağan Irmak’ın dört yıl aradan sonra sinemaya dönüş filmi ‘Sevda Mecburi İstikamet’ beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Irmak bu kez bir baba-kız hikayesi anlatıyor.

Sevda Mecburi İstikamet

Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem ‘Sevda Mecburi İstikamet’te baba kızı canlandırıyor

Sinemada son olarak 2018 yapımı ‘Bizi Hatırla’ filmiyle izleyiciyle buluşan Irmak, senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturduğu yeni filminde kızıyla yarım kalan hikayesini tamamlamak için yolculuğa çıkan babayı anlatıyor. Yeşilçam’ın başarılı oyuncularından olan Selim, bir film çekimi sırasında tanıştığı Sevda’ya aşık olur. İkilinin ilişkisi çok geçmeden evlilikle sonuçlanır ve çiftin Suna adında bir kızı olur. Hayatlarında her şey yolunda giderken, Suna’ya 4 yaşına geldiğinde otizm teşhişi konur. Eşini, kızını ve kariyerini korumak isteyen Selim, Sevda ve Suna’yı Çanakkale’ye ailesinin yanına gönderir. Kendisini tamamen işine veren Selim’in hayatı, Sevda’nın hastalık haberini alınca değişir. Sevda’nın ölümü ile Selim, her şeyi bırakıp artık bir yetişkin olan kızı Suna ile yarım kalan hikayesini tamamlamak için çabalar.

70’lerden 2000’li yıllara uzanan bir hikayenin işlendiği filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

Düşeş 1-Mafya Sızıntısı

Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan Herduran, Ceyda Ateş ve Ufuk Özkan’ın başrollerinde oynadığı film, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Karıştıkları suçun kefareti olarak, emniyetin operasyon düzenleyeceği bir mafyaya sızmak zorunda kalan iki arkadaşın hikayesinin anlatıldığı filmin konusu özetle şöyle:

“İpe sapa gelmeyen iki delikanlı olan Tarkan ve Serkan, yanlışlıkla internette bir suça karışır. İkili bu nedenle polis tarafından nezarete alınır. Bu sırada emniyet, ünlü mafya babası Boğa İsmet’e gizli bir operasyon düzenlemek üzeredir. Zorlu bir görevi gerçekleştirmeye çalışan emniyet, kendi içlerinde zaiyat vermemek için mafyaya sızması için Tarkan ve Serkan’ı görevlendirir. Ancak her konuda şanssız olan Serkan ve Tarkan, bu süreçte başlarına gelen olaylarla mafya gruplarını, emniyeti ve benzeri bütün oluşumları birbirine düşürür.”

Fabelmanlar

Fabelmanlar, yönetmeni Spielberg’in hayatından izler taşıyor

Steven Spielberg’in kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi ‘Fabelmanlar’, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında, Arizona’da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fabelman’ın, sinemanın büyüsüyle aile içerisinde yaşanan gelgitlerin üstesinden gelmeye çalışmasını konu ediyor.

Senaryosunu Spielberg ile Tony Kushner’in kaleme aldığı filmin başrollerinde Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle ve Julia Butters oynadı.

Metronom

Alexandru Belc’in yönettiği ‘Metronom’, 1972 yılının Romanya’sında, genç bir kadının ülkeden kaçacağını öğrendiği erkek arkadaşıyla birlikte geçirdiği son birkaç günü anlatıyor. 1972 yılında Romanya’da yaşayan 17 yaşında bir genç olan Ana, erkek arkadaşının birkaç gün içinde ülkeyi temelli olarak terk edeceğini öğrenir. İki aşık, son günlerini birlikte geçirmeye karar verir ve birçok belirsizlik karşısında kalan zamanın tadını çıkarırlar. İkisi, gecenin polis baskını ile biteceğinden habersiz, bir grup arkadaşı ile Özgür Avrupa Radyosu’nun yasaklı yayınını dinlemek için bir araya gelir.

Dram sahneleriyle öne çıkan Fransa ve Romanya ortak yapımı filmde, Mara Bugarin, Serban Lazarovici ve Vlad Ivanov rol aldı.

Evlad-ı Cin

Berna Gülen, Serhat Şentürk ve Yavuz Gürbüz’ün rol aldığı, Suat Ergin’in yönettiği ‘Evlad-ı Cin’, bir cin tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikayesini işliyor.

Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

İsmail Fidan tarafından yönetilen ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, haftanın animasyon filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.