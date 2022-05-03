Britanya’nın en çok aranan isimlerinden biri Portekiz’de yakalandı: Türkiye’ye girmesine izin verilmemiş

Britanya’nın ‘en çok arananlar’ listesinde yer alan Alex Male (29), Portekiz’in başkenti Lizbon’da yakalandı.

Fotoğraf: Britanya Ulusal Suçla Mücadele Kurumu

Britanya’nın güneyinde uyuşturucu satmak ve dağıtımını yapmakla suçlanan Male, sahte pasaportla girmeye çalıştığı Lizbon Havalimanı’nda tutuklandı.

Ulusal Suçla Mücadele Kurumu, uyuşturucu satışında şifreli bir iletişim ağı kullanan Male’in Türkiye’ye girmek istediğini ancak yetkililer tarafından ülkeye sokulmadığını, oradan bindiği uçakla Portekiz’e gittiğini açıkladı.

Açıklamada, “Male saflık yaparak sahte pasaportla dünyanın her yerine gidebileceğini ve güvenlik güçlerinden kaçabileceğini sanmış olmalı. Portekizli yetkililere durumu bildiren Türkiye’nin sınır polisinin deneyimini ve dikkatini hesaba katmamış” dendi.

Yakalanmasının sevindirici olduğu vurgulanan açıklamaya göre ketamin ve kokain satmakla suçlanan Male birkaç gün içinde sınır dışı edilerek Britanya’ya yollanacak.