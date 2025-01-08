Britanya’da cinsel içerikli ‘deepfake’ görüntü oluşturmak suç sayılacak

Britanya’da hükümet, cinsel içerikli ‘deepfake’ görüntüler oluşturmanın suç sayılacağını açıkladı.

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Deepfake’ler, bir kişinin aslında bulunmadığı bir videoya veya görüntüye yüzünün çok gerçekçi şekilde eklendiği içerikleri tanımlamak için kullanılıyor.

Euronews‘ün haberine göre yapay zeka desteğiyle bu görüntülerin üretilmesine dair endişeler artarken Britanya’da bu konuda adım atıldı.

Hükümet, cinsel içerikli deepfake görüntüler oluşturmanın suç sayılacağını duyurdu.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet mağdurlarından sorumlu bakan, her üç kadından birinin çevrimiçi istismar mağduru olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hükümetse, deepfake’lerin oluşturulmasının yanısıra yayılmasının da suç sayılabileceğini belirtti.

Yapay zeka alanında uzmanlaşmış şirketlerden Deeptrace, 2019’da deepfake videoların yüzde 96’sını pornonun oluşturduğunu paylaştı. Üretilen bu videoların büyük çoğunluğundaysa görüntülerdeki kişinin rızası yoktu.