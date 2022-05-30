Britanya ‘beyin avı’na çıktı: Dünyanın en iyi 50 üniversitesinin mezunlarına vize veriyor

Britanya, dünyanın en iyi 50 üniversitesinin mezunlarına, vatandaşlıklarına bakmadan kapılarını açıyor.

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Hükümet, ‘en parlak ve en iyi’ mezunları kariyerlerinin başında ülkeye çekebilmek amacıyla vize verme kararı aldı.

Bugün uygulanmaya konulan karar uyarınca, son beş yılda Britanya’dakiler dışındaki, en iyi 50 üniversiteden mezun olanlar, ‘nerenin vatandaşı oldukları’na bakılmaksızın ve ‘herhangi bir şirketten iş teklifi alma şartı aranmadan’ başvurabilecek.

Başvurusu olumlu sonuçlanan lisans ve lisansüstü mezunlarına iki yıllık, doktora yapanlaraysa üç yıllık vize verilecek. Bu kişiler daha sonra belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde daha uzun süreler için çalışma vizesi alabilecek.

En iyi 50 üniversiteden mezun olma kriteriyse şöyle tanımlandı: Vize için başvuran kişilerin mezun oldukları üniversite, mezun oldukları yıl, Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, Quacquarelli Symonds Dünya Üniversite Sıralaması ve Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması‘nın en az ikisinde ilk 50’ye girmiş olması gerekiyor.

Başvuranlarda İngilizce konusunda yeterlilik şartı da aranacak ve sabıka kayıtlarına bakılacak.

20’si ABD’den

Hükümet 2021 yılı için geçerli üniversiteleri internet üzerinden paylaştı. Listede aralarında Harvard, Yale, Duke bulunan 20 ABD üniversitesi var. Japonya’daki iki üniversite -Tokyo ve Kyoto- Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi, Almanya’daki Münih Üniversitesi de listedeki eğitim kurumları arasında.

Vizeye başvuran öğrenciler, barınmak için yeterli maddi koşullara sahip olmaları halinde ailelerini de Britanya’ya götürebilecek. Vize ücreti 715 sterlin (14 bin 790 lira) olacak.

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, ”Bu uygulamayla Britanya yaratıcılık, girişimcilik ve teknolojik gelişim konusunda lider olma yolunda büyüyecek. Yarının işlerinin bugün burada kurulmasını istiyoruz. Bu nedenle öğrenci ve mezunları bu fırsatı kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.