Boruya giren kediyi kurtarmak için bahçeyi kazdılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde, yağmur suyu borusunun içerisinde mahsur kalan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

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Gölevi Mahallesi’nde yaşayan Beyza Yürek’e ait ‘Zeytin’ adlı kedi, bir sitenin atıl durumdaki yağmur borusuna girdi.

Borudan çıkamayan kedi için büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, kediye ulaşmak için sitenin bahçesinde birkaç noktayı kazdı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası ekipler, ulaştıkları Zeytin’i çıkarmayı başardı.

Beş yaşındaki Zeytin sahibine teslim edildi.