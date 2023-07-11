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Yaramazlara biraz batar!

Borsadaki dört şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da dört şirket hisselerini geri aldı.

Fotoğraf: AA

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.


Borsada dün yeni rekor gelirken, gözler artık 20 Temmuz’daki Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda.

Investing’in aktardığına göre dün borsada dört şirket hisselerini geri aldı: 

  • MLP Sağlık Hizmetleri
  • Ahlatcı Doğalgaz
  • İndeks Bilgisayar
  • Doğanlar Mobilya

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