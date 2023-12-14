Borsa günü yükselişle tamamladı – 14 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7,813,40 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 284,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 3,30 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,78’le iletişim oldu.

AA’nın haberine göre analistler, yarın yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini belirtti. ayrıca yarın Merkez Bankası (MB) piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi ve konut satışlarının takip edilecek.

Analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,000 puanın direnç, 7,600 ve 7,500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.