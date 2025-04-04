Borsa güne nasıl başladı – 4 Nisan 2025

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve Türkiye’ye de uygulanacak gümrük vergileri hakkında şöyle konuştu: “ABD’nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar ‘kötünün iyisi’ olarak değerlendiriyoruz.”