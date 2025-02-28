Borsa güne nasıl başladı? – 28 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,46 düşüşle 9.696,68 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.696,68 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,46 düşüşle 9.696,68 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.696,68 puandan başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti, 4 Haziran itibariyla gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.
Yürürlüğe giren yeni yargı paketi, özel infaz usullerinden trafik cezalarına kadar çeşitli infaz düzenlemelerini içeriyor.
İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.