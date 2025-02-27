Borsa güne nasıl başladı? – 27 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 düşüşle 9.565,61 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.565,61 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 düşüşle 9.565,61 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.565,61 puandan başladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 19 artış verdik. Artık maruz kaldığım pazarlıktan rahatsızım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında toplam 22 kişi tutuklandı.
Yaşlanma Çalışmaları Derneği’nin Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi 2025 Yılı Birinci Dönemi Raporunda (Senex) yaşlılara şiddet, ihmal, istismar ve ayrımcılıklardan oluşan 743 hak ihlali vakası tespit etti.
İnfaz düzenlemelerini de içeren 10’uncu Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Gazeteci Yılmaz Özdil ‘bir emekçinin çocuğu’ olduğunu belirtip “İzmir’de işçi ne istiyorsa o şartlar zorlanıp verilmesi lazım bu kadar basit” dedi.