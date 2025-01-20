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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 20 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,58 yükselişle 10.035,76 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 10.035,76 puandan başladı.

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