Borsa güne nasıl başladı? – 20 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,58 yükselişle 10.035,76 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.035,76 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,58 yükselişle 10.035,76 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.035,76 puandan başladı.
Sivas’ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fazla kilolu ve obeziteli çocukların solunum yolları daha kolay kapanıyor. Sık sık uyanıyorlar.
Kanada’nın Vancouver kentinde bir araç sokak festivali esnasında kalabalığa daldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
Yeni bir araştırmaya göre dişi bonobolar, vahşi doğadaki erkek bonobolara karşı güçlerini birleştirerek mücadele ediyor.
Şu cümlesini okuyunca Ursula K. Le Guin’e bir kere daha ve daha çok saygı duydum: “Virgüllere milletvekillerine duyduğumdan çok daha fazla saygı duyuyorum.”