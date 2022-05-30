Bölgede 1800’lerde yok olan ‘yitik lale’ Merzifon’da açtı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ‘yitik lale’ olarak adlandırılan ve endemik bitki türleri arasında yer alan ‘Merzifon lalesi’, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Merzifon Temsilciliği botanik bahçesinde yetiştirildi.

Fotoğraflar: AA

TEMA bölgede zamanla kaybolan ve girişimler sonucu yeniden yetiştirilen yitik lalenin çiçek açması nedeniyle etkinlik düzenledi.

Vakfın Merzifon Temsilcisi Kadir Acar, parlak kırmızı rengiyle çiçeklenen bitkinin, yıllar sonra ana yurdu Merzifon’da, girişimleri sonucu çiçek açtığını anlatan şöyle devam etti:

“1800’lü yıllarda Merzifon çevresinde doğada kendiliğinden yetişen bir cins lale varmış. Bu lale sadece bu bölgede yetiştiği için bölgemiz ve ülkemizin de endemik bitkisiymiş.

Giresun Üniversitesi’yle işbirliği

2016 yılında buraya Giresun Üniversitesi’nden öğretim görevlileri gelmişti. Ortak bir proje gerçekleştirdik. Merzifon ve Amasya’nın endemik bitkileri üzerine çalışıldı. Çalışmanın sonucunda Merzifon’un endemiği olarak ‘Tulipa Sprengeri’ diğer adıyla Merzifon lalesinin olduğu, 1800’lü yılların sonunda bu bölgeden tamamen toplanarak yok edildiğini öğrendik. Bu işin peşinden koştuk.”

İstanbul’da TEMA Vakfı kurucularından Nihat Gökyiğit’in botanik bahçesinde birkaç tane olduğunu öğrenip temin ettiklerini berlirten Acar, ‘‘Sahamızda 2019-2020 yıllarında ilk defa açmasını sağladık. Ama o dönemde bakımını çok iyi bilmiyorduk” ifadelerini kullandı.