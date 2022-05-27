Boğazına şeker takılan öğrencisini ‘Heimlich manevrası’yla kurtardı

Muş’ta bir ilkokulda boğazına şeker takılan öğrenciyi, okulun müdür yardımcısının Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

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Kültür Mahallesi’ndeki Vali Adil Yazar İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Berat’ın beslenme sırasında yediği şeker, nefes borusuna takıldı.

Nefes almakta zorluk çeken Berat’ın yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu müdür yardımcısı Gökhan Yılmaz’a bildirdi.

Yılmaz, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekerin dışarı çıkmasını sağladı.

Müdahale anı okulun güvenlik kamerasına yansıyan Yılmaz, öğrencinin sağlığının iyi olduğunu ve durumu ailesine bildirdiklerini belirterek, aldıkları ilk yardım eğitiminin faydasını gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.