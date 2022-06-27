Boğa güreşi sırasında tribün çöktü: Dört ölü, yüzlerce yaralı

Kolombiya’da boğa güreşi sırasında tribün çöktü. Dört kişi öldü, 300’ü aşkın kişi yaralandı.

Fotoğraf: BBC

San Pedro Festivali kapsamında dün El Espinal adlı stadyumda düzenlenen, bir kısmında izleyicilerin de boğalarla koştuğu etkinlikte üç katlı ahşap tribünün çökmesi sonucunda iki kadın, bir erkek ve bir çocuk hayatını kaydetti.

Bölgedeki sağlık kurumunun yetkilileri, 322 kişinin tedavi altına alındığını söyledi.

Soruşturma açıldı. Yeni seçilen Devlet Başkanı Gustavo Petro, yerel yetkililerden bu tür etkinliklerin yasaklanmasını istedi.

Cumartesi günkü etkinlikte yaralananların olduğunu ve daha önce de bu tür trajedilerin yaşandığını söyleyen Petro, ”Belediye başkanlarından hayvanların ya da insanların ölümüne, yaralanmasına yol açacak hiçbir etkinliğe izin vermemelerini istiyorum” dedi.

Petro, belediye başkanlığı sırasında başkent Bogota’daki boğa güreşlerini yasaklamıştı.