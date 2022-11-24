Bitkin halde bulunan çöl varanı koruma altında

Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki sürüngen türü çöl varanı korumaya alındı.
Tek Tek Dağları Milli Parkı bölgesinde bitkin halde çöl varanı bulan çevre sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bildirdi.
Ekipler tarafından korumaya alınan çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.
Veteriner Hekim Uğur Özbay, çöl varanının ilk müdahalenin ardından güçlenmeye başladığını anlattı:
“Güçlenme süreci bittiğinde tekrar Tek Tek Dağları Milli Parkı’ndaki doğasına, yuvasına kavuşacaktır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”