Antalya’da, örtü altı üretimde bitki zararlılarına karşı ‘yapışkan tuzak’la mücadele ediliyor.

Fotoğraflar: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 5 bin yapışkan tuzak dağıttı.

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ta seralarda üretim yapanlara bitki zararlılarıyla mücadele için biyoteknik mücadele desteği sağlıyor.

Ziraat mühendisleri Çardak, Yavrudoğan, Denizyayaka ve Parakende mahallelerindeki çiftçilere hastalık, zararlı böceklere karşı mücadele eğitimi verdi. Seralarda inceleme yaptı; çiftçilere zararlı böceklere karşı nasıl mücadele edeceklerini uygulamalı anlattı.

Ekipler, 5 bin çiftçiye beyaz sinek zararlısıyla mücadelede kullanılan sarı tuzaklardan dağıttı.