Bir yılda 4 bin tesise 350 milyon lira ‘çevre’ cezası

Geçen yıl çevreyi kirletenlere yaklaşık 350 milyon lira para cezası kesildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılında toplamda 56 bin 211 çevre denetimi yapıldığını, bunun rekor seviyede olduğunu açıkladı.

Buna göre, ‘çevre mevzuatı’na aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise 350 milyon 228 bin 270 lira para cezası kesildi. 406 tesisse faaliyetten men edildi.

Geçen yıl en çok Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir’de ceza kesildi.

Ceza miktarları sırasıyla şöyle: Ankara (44 milyon 860 bin 550 lira), İstanbul (44 milyon 790 bin 176 lira), Muğla (42 milyon 892 bin 945 lira), Tekirdağ (27 milyon 659 bin 196 lira) ve İzmir (19 milyon 972 bin 736 lira)