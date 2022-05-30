Bir kişi yüzünden 5 bini aşkın insan karantinada

Çin’in başkenti Pekin’de, izolasyonda olması gerekirken dışarı çıkarak 5 bini aşkın komşusunun karantinaya alınmasına neden olan adam hakkında soruşturma açıldı.

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Pekin ve Şanghay’da Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalar esnetilmeye başlarken yetkililer 40’lı yaşlardaki bir adamın binlerce kişinin karantinaya alınmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre 23 Mayıs’ta ‘riskli alan’ olarak değerlendirilen bir alışveriş merkezine giden bu kişiye kendisini evde izole etmesi söylendi. Ancak o, defalarca sokağa çıktı. İzolasyon kararı verildikten beş gün sonra adamın ve eşinin testi pozitif çıktı.

Adamın hastalığı yaymış olabileceği göz önüne alınarak oturduğu binadaki 258 kişinin hükümetin karantina merkezine gönderilmesi kararlaştırıldı. Binanın civarında yaşayan 5 bine yakın komşusunun da evlerinden çıkmamaları istendi.

Çin’de Omicron varyantının yayılmasını engellemek bir dönem esnetilen kurallar geri gelmişti. Ülke yönetiminin ‘0 vaka’ politikası ve kısıtlamalar tepki çekmişti.

Pekin’de tüm kente yönelik sokağa çıkma yasağı uygulanmasa da seyahat yasağı, bazı bölgelerde evden çalışma zorunluluğu, kamusal alanların kapatılması ve belirli bölgelerde karantina gibi önlemler alınmıştı.

Şanghay’daysa iki aydır süren karantina çarşamba günü sona erecek.