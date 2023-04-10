Bir çocuğa ‘dilini emdirmeye’ kalkan Dalai Lama topa tutulunca özür diledi

Budizmin ruhani lideri Dalai Lama, bir çocuğu dudaklarından öpüp ‘dilini emmesini’ isteyince topa tutuldu. Dalai Lama adına yayınlanan açıklamada özür dilendi.

CNN’in haberine göre 14’üncü Dalai Lama’nın Hindistan’daki bir etkinlikte bir erkek çocuğu dudaklarından öptüğü ve sonrasında dilini çıkarıp ’emmesini istediği’ video ortayı çıktı.

Videoda çocuk ruhani liderine sarılıyor. Dalai Lama çocuğa yanağını işaret ederek “İlk burası” diyor. Daha sonra dudaklarını işaret ediyor ve çocuğun çenesinden çekerek dudaklarından öpüyor. “Dilimi em” dedikten sonra dilini çıkarıyor.

The Dalai Lama should be investigated. pic.twitter.com/9bEAF1ospM — Grace 🇩🇴🇭🇹 (@LowkeyOffline) April 10, 2023

Yeni Delhi’deki çocuk hakları örgütü Haq, CNN’e yaptığı açıklamada, Dalai Lama’nın davranışını ‘kabul edilmez’ buldu ve ‘her türlü çocuk istismarını kınadı.’

Tibet kültüründe ‘dil çıkarma‘ bir selamlaşma ifadesi. Ancak Haq, “Bu videoda kesinlikle herhangi bir ‘kültürel ifade‘ yok, öyle olsa bile bu tür kültürel ifadeler kabul edilemez” dedi.

Özür metninde ise “Dalai Lama sözlerinin yol açmış olabileceği incitme için çocuktan ve ailesinden ve ayrıca dünyanın dört bir yanındaki arkadaşından özür dilemek istediğini söyledi“ dendi.

Açıklama, “Hazretleri, tanıştığı insanlarla toplum içinde, hatta kameraların önünde masum ve şakacı bir şekilde sık sık dalga geçer. Ancak olup bitenden ötürü dolayı pişmanlık duyuyor” sözleriyle bitirildi.