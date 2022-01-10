Binance’in kurucusu Bitcoin işine girerken evini satmış: Serveti 95 milyar doları aştı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kripto para işine evini satarak girmiş.

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BAE’de genel merkez kurmak için kolları sıvayan Binance, milyonlarca üyeye hizmet veriyor. Borsa, kripto para piyasaları açısından ‘altcoinler’ dahil çok geniş bir değişim fırsatı sunuyor.

CZ’nin hikayesini okurları için derleyen Bloomberg ajansının hesaplamalarına göre Binance kurucusu Zhao’nun serveti 96 milyar dolara ulaştı. Bu, onu dünyanın en zengin insanları listesinde ilk 10’a doğru götürüyor.

Çocukluktan beri ailesinin teknoloji işlerine yardım eden, Bloomberg LP dahil finans işlerinde çalışan Zhao’nun kripto para piyasasındaki yolculuğu ilk olarak 2013 yılında Şanghay’da BTC Çin kurucusu Bobby Lee ve yatırımcı Ron Cao ile oynadığı poker oyunu sırasında başlamış. İkili, Zhao’yu varlığının yüzde 10’unu Bitcoin’e yatırması konusunda teşvik etmiş.

Daha sonra bununla da kalmayan Zhao, yoğun araştırmaların sonrasında 2014’te evini satarak Bitcoin almış. Bunun hemen ardından Bitcoin‘in fiyatının 600 dolardan 200 dolara düştüğünü fakat buna rağmen Bitcoin’lerini o zaman satmadığını belirten Zhao, bu tarihten sonra kripto para piyasası borsası kuruluşu için kolları sıvamış.