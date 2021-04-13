Bilim kurulu üyesi: Bilim dikkate alınsa ekonomik olarak daha az zarar görürdük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Yazın vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi” dedi.

Fotoğraf: DHA

FOX TV’de Çalar Saat programına katılan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgın Türkiye’ye geldiğinde Bilim Kurulu’nun oluşturulduğunu, bilimsel verilerin gözden geçirildiğini ve onların rehberlere yansıtıldığını söyledi.

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Bilim Kurulu üyesi, mayıs sonuna gelindiğinde iyi bir mücadele verildiğini, salgının kontrol altına alındığını da ifade ederek, ilk hatanın ilk açılma kararı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat ondan sonra birtakım hatalar başladı. Neden? Başka şeyler düşünüldü. Bilimin söylediği şeyler her zaman dikkate alınmış olsaydı, başta olduğu gibi, ondan sonra zannedildi ki ekonomiyi engelliyor bilim… O mücadele (salgının başındaki) o şekilde devam etseydi… Enfeksiyonu daha fazla kontrol altında tutabilseydik, şu anda ekonomik olarak da daha az zarar görmüş olacaktık. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.

Ondan sonra zaten sıkıntı başlamış oldu. Oradan sonra kontrolsüz açılmalar oldu, yazın vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi… Klimik (Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği) olarak bunun için de açıklama yaptık ama kimse duymadı.”

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Bilim kurulu üyesi, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını ise iyi bulduğunu belirterek şunları kaydetti: “Çok yakından görüyoruz nasıl çalıştıklarını. Sağlık Bakanlığı gece gündüz çalışıyor. Bunu söylemeyecek miyiz? Çalışıyorlar, gerçekten çalışıyorlar. Ama açılma kararı hatalıydı.”