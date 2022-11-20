Biden’ın torunu evlendi: Beyaz Saray’daki 19’uncu düğün

ABD Başkanı Joe Biden’ın torunu Naomi Biden (28), dün Beyaz Saray’da evlendi. Bu, Beyaz Saray tarihindeki 19’uncu düğündü.

Gelin ve damat Joe Biden ve firs lady Jill Biden’la. Fotoğraf: Adam Shultz/Beyaz Saray

Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kızı olan Naomi Biden, Peter Neal’le (25) hayatını birleştirdi. İkisi de avukat. Gelinlikte ve damadın kıyafetinde ünlü moda evi Ralph Lauren’in imzası vardı. Sarayın ‘South Lawn’ diye adlandırılan bahçesinde düzenlenen düğüne 250 kişi katıldı.

Washington Post’taki habere göre aile ve yakın dostların yanı sıra eski senatörlerden Chris Dodd, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve eşi de davetiler arasındaydı.

Davetliler telefonlarını getirmedi

Düğünün düzenlendiği alan beyaz ve yeşil renklerin hakim olduğu çiçeklerle süslenmişti. Dışarıda görüntü almaya çalışan ancak çoğu başarılı olamayan bir basın ordusu vardı.

Misafirlerden cep telefonlarını bu alana getirmemeleri ve hava serin olduğu için kalın giyinmeleri istendi. Çoğu palto ve botla düğüne katılan davetlileri masalarında birer de beyaz şal bekliyordu.

Naomi Biden, babası Hunter Biden ve annesi Kathleen Buhle’yle, ‘Bitter Sweet Symphony’ eşliğinde geldi. Başken Joe Biden, damadın iki büyükannesine kollarına girerek eşlik etti.

Damadın erkek kardeşi Robert sağdıcıydı. Gelinin kız kardeşleri ve görümcesi de nedimeleri. Nedimelerde mavi kıyafetler vardı.

Arkadaşları tanıştırdı

Gelin ve damat 2018’de ortak bir arkadaşlarını organize ettiği buluşmada tanıştı ve arkadaşlarının değişiyle ‘iki gün içinde birbirlerine aşık oldu.’ Çift Beyaz Saray’da, üçüncü katta yaşıyor.

ABD başkanlarının resmi konutu ve çalışma ofisi Beyaz Saray’daki 19’uncu düğün olarak kayıtlara geçti. Ayrıca ilk kez bir başkanın torunu evlendi Beyaz Saray’da.

Son düğün, 1994’te, dönemin başkanı Bill Clinton’ın eşi Hillary Clinton’ın erkek kardeşi Anthony Rodham’ınkiydi.

Biden’ın dört çocuğu, yedi torunu var.