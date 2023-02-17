Beşiktaş, Josef de Souza ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Transfer döneminin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uzatılmasının ardından takımlarda çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Josef de Souza’nun sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Profesyonel futbolcularımızdan Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”