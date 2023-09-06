Beşiktaş başkanı ve 10 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ve 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF’den yapılan açıklamaya göre Çebi, ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları’ ve ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ye gönderildi.

Beşiktaş Kulübü de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalarla sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula yollandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor çirkin ve kötü tezahürat; Galatasaray ve MKE Ankaragücü’yse çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline sevk edildi.

Çaykur Rizespor saha olayları, Başakşehir çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları, Gaziantep Futbol Kulübü, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasıyla usulsüz seyirci alınması, Hatayspor da talimatlara aykırı hareket ve altı futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PDFK’ye gönderildi.

Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman da sportmenliğe ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi.