Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tekrar aday olmayacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

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Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen Çebi, şunları dedi:

“İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var.

Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım. Sahada oyuncularımızı tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı. Tıklanma uğruna yapılanları doğru bulmuyorum. Medyadaki arkadaşlar tavrınızı değiştirin. Siz hakaret ederseniz, genç çocuklar küfür etmeye başlar. Yönetim olan kişisel hırslarınızı, Beşiktaş üzerinden görmeyin.”

Görevi 24 Ekim 2019’da Fikret Orman’dan devralan Çebi, Beşiktaş‘ın 34’üncü başkanı.

Beşiktaş’ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 10 Aralık’ta düzenlenecek.