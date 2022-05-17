Berçelan Yaylası’nda mayıs ayında kayak yarışı

Hakkari’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası’nda Alp Disiplini Kayak Yarışması düzenlendi.

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Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken, Hakkarili sporcular mayısta kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Kayakçılar, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yarıştı. Aileleri de onları keyifle izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Berçelan Yaylası’na geldiklerini söyledi.



Hafta kapsamında kentte salon ve doğa sporlarında birbirinden güzel faaliyetler yaptıklarını anlatan Yıldırım şöyle konuştu: “Bunlardan biri de kayak yarışması. Türkiye’nin birçok yerinde havalar ısınırken, biz burada bir yandan çiçekleri kokluyor diğer taraftan da kayıyoruz. Bu da coğrafyamızın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Burada kayak yapıyor olmak büyük bir şans. Bu tür faaliyetlerle Hakkari’mizin doğasını, coğrafyasını tanıtmaya çalışıyoruz.”

Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Halil Kurşun da “Kentte dört mevsimi bir arada yaşamak mümkün. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar denize girerken, 17 Mayıs’ta Hakkari’de kayak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

