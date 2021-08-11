Belediyeden başkanı takip etmeyen çalışanlara talimat

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in sosyal medya hesaplarına ilginin az olması sonrası belediye, çalışanlara ‘takip ve paylaşım‘ talimatı gönderdi.

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Sözcü’de yer alan habere göre, toplamda 1 milyon 300 bin nüfusu bulunan Samsun’da belediyeye ait üç farklı sosyal medya hesabı bulunuyor. Hesapların toplam takipçi sayısı ise 53 bin 146.



Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Instagram hesabının 14 bin 600, Twitter hesabının ise 19 bin 300 takipçisi var.

Belediye çalışanlarına ‘Kurumsal Gelişim Faaliyetleri’ başlığıyla gönderilen talimatta çalışanların belediyenin faaliyetlerinin anlatıldığı paylaşımlara yeterli ilgi göstermediği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca belediyenin hesaplarını gönüllülük esaslı olarak takip edilmesi, paylaşımların beğenilip paylaşılmasının önemli olduğu da vurgulandı.

Talimatta takip edilmesi için önerilen sosyal medya hesaplarının başında ise başkan Demir’in kişisel sayfaları yer aldı.