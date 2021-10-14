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Yaramazlara biraz batar!

Belediye başkanının iki buçuk yıllık cezasını istinaf ‘onadı’

Burdur’un Çeltikçi ilçesinin belediye başkanı Recep Aydın’a verilen iki buçuk yıllık hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Fotoğraf: DHA

Aydın, ilçede 2013’te kaybolmasının ardından, 2016’da Bucak ilçesindeki bir köy ormanında çürümüş cesedi bulunan Fatih Öztürk’ün ölümüne ilişkin davada yargılanıyordu.


Burdur ağır ceza mahkemesinde görülen davada, geçen mayıs ayında Aydın’a ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’den iki yıl altı ay hapis cezası verilmişti.

Aydın’ın avukatı, dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşıdı. İstinaf da Aydın’a verilen cezayı hukuka uygun buldu.

Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır’a ‘kasten öldürme’ suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı.

Aydın, MHP adayı olarak girdiği 2019’daki yerel seçimi kazanmıştı.

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