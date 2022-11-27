Bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücüye 2 bin 19 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre 25 Kasım’da bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ‘bir minibüs şoförünün araçtaki yolcuları indirerek taşımaktan kaçındığına’ ilişkin görüntülerle ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Fetih Caddesi’nde meydana geldiği belirlenirken, sürücü B.E. sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesinden 1823, ‘saygısızca araç kullanmak’tan da 196 lira ceza kesildi.

Minibüs trafikten men edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücünün şoför kartının bir ay süreyle askıya alındığını bildirmişti.