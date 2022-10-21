Batman’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Bir ölü, 21 yaralı

Batman’da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi öldü, yaralanan dördü ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Diyarbakır firmasına yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde kum yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, dördü ağır 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.