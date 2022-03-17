Barış Yarkadaş: Her yanı tuzak dolu bir sistem

AKP ve MHP’nin seçimi kaybetmeme üzerine kurduğu yeni düzenleme, seçim güvenliğini de tartışmaya açacak. Zira; yeni düzenlemeye göre, İl Seçim Kurulları’nda, “En kıdemli hakim’’ yerine “Birinci sınıfa ayrılan hakim’’ler görev alacak. Bu hakimlerin büyük çoğunluğunun, AKP döneminde avukatlıktan hakimliğe geçiş yapan isimler olduğu biliniyor. Anlayacağınız; seçimin güvenliği, daha önce AKP’de aktif görev almış hakimlere emanet ediliyor.

Bir başka sakınca ise şu:

Yeni yasaya göre, sandıklarda görev alacak kişilerin listesi de diğer partilerin “olur’’una bağlandı. Bildiğiniz üzere, önceki seçimlerde ittifak partileri kendi aralarında dayanışma gösteriyor ve zayıf oldukları bölgelerde, güçlü olan ittifaklarından destek alıyordu. Böylece, sandıklardaki görevlendirmeler eksiksiz bir şekilde yapılmaya çalışılıyordu.

Yeni sistem, bu düzenlemeyi de ortadan kaldırıyor. Elinde devletin tüm imkanları bulunan iktidar partisi, muhalefetin sandıkta görevlendireceği kişilere de önceden itiraz etme ve o kişileri sandıklarda çalıştırmama yetkisine sahip oluyor. Yeni düzenleme bu ve benzeri tuzaklarla doldurularak, AKP ve MHP’ye seçimi kazandırmayı amaçlıyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı